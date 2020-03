Coronavirus, la Regione indica i buoni comportamenti da tenere

Stare a casa se si hanno sintomi, evitare i luoghi affollati, lavarsi spesso le mani

La prevenzione è una misura fondamentale per limitare la diffusione del Covid-19, il nuovo Coronavirus. L'ha ripetuto ancora una volta il presidente Enrico Rossi oggi pomeriggio, a conclusione della conferenza stampa nel corso della quale ha dato informazioni sulla nuova ordinanza tesa a ridurre l'attività degli ospedali e a limitare al massimo gli ingressi nei presidi."Ci sentiamo di dare ai cittadini toscani tre consigli da seguire sui comportamenti da tenere per proteggere sé stessi e la collettività - ha detto Rossi - Il primo: se hai febbre, raffreddore o altri sintomi influenzali, stai a casa e chiama il tuo medico curante o il pediatra di famiglia; devono essere reperibili telefonicamente 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Il secondo: evita luoghi affollati, se possibile, e mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone. Il terzo: lavati più volte al giorno le mani, per almeno 60 secondi".I tre consigli saranno oggetto della prosecuzione della campagna di comunicazione che la Regione dal 28 febbraio sta facendo su quotidiani cartacei e online, radio, tv, social. Nei prossimi giorni ci saranno anche affissioni sui bus e nelle stazioni.