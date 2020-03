Covid-19, per evitare il sovraffollamento i referti medici saranno inviati a domicilio gratuitamente dallâ€™Aou Senese

Ulteriori misure organizzative al policlinico Santa Maria alle Scotte per far fronte all’emergenza nazionale legata al COVID-19.I referti di esami e visite saranno inviati a casa degli utenti in maniera totalmente gratuita. È questa la decisione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per evitare il sovraffollamento all’interno del policlinico Santa Maria alle Scotte, nell’ottica di implementare ulteriormente il livello di tutela di salute pubblica nell’ambito dell’emergenza nazionale sul Covid-19.Per gli utenti che comunque vogliono ritirare il proprio referto al policlinico Santa Maria alle Scotte, si consiglia di farlo preferibilmente dalle ore 16 alle ore 18 dal lunedì al venerdì, quando cioè si registra un minor afflusso di persone all’interno dell’area dedicata con gli sportelli polifunzionali CUP/Ticket/PPU del policlinico Santa Maria alle Scotte. Si ricorda che gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle 18:15, ed il sabato dalle ore 7:45 alle ore 13.Anche i referti giacenti, pregressi e ancora da ritirare potranno essere spediti a casa degli utenti da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese: per farlo i cittadini interessati dovranno dare il loro consenso alla spedizione mandando una mail a spedizionereferti@ao-siena.toscana.it , allegando copia del documento di identità in corso di validità e specificando l’indirizzo a cui spedire il referto. Per informazioni sul ritiro e spedizione dei referti è disponibile il numero di telefono 0577 585054, attivo anche come infoline per i pazienti, dalle ore 9 alle 13, dal lunedì al venerdì.