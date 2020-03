Coronavirus, Azienda Usl Toscana sud est: ''Due nuovi casi in provincia di Siena''

La situazione aggiornata alle 13.30 di sabato 8 marzo

Ad Arezzo negativi i tamponi, fin’ora arrivati, effettuati sui bambini e sui genitori con sintomatologia, contatti della prima insegnante risultata positiva al Coronavirus. Sulla collega, risultata ieri positiva, è in corso l’indagine sui contatti scolastici ed extrascolastici.Tre i nuovi casi per Ausl Toscana sud est.Un uomo di 77 anni di Foiano della Chiana attualmente ricoverato in malattie infettive all’Ospedale San Donato, contatto stretto di un caso già noto.Sempre ad Arezzo continua la degenza per gli altri 3 pazienti ricoverati, le condizioni sono stabili.In provincia di Siena, una donna di Asciano, un uomo di Sovicille di 40 anni.Ambedue collegati ai casi di Chianciano.Sono presso il domicilio in sorveglianza attiva.L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci per gli adempimenti necessari.