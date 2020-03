COVID-19, Tiemme sospende la vendita di biglietti a bordo ed introduce nuove misure di salita e discesa dei passeggeri

Nell’obiettivo complessivo del contenimento dell’emergenza COVID-19, ed in linea con le disposizioni emanate dalle autorità competenti, Tiemme introduce ulteriori disposizioni operative in vigore a partire dalla giornata odierna, lunedì 9 marzo.In particolare, fino a nuove disposizioni, l’ingresso e la discesa dal bus avverrà esclusivamente dalla porta centrale/posteriore. Sempre nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 è fatto divieto all’utenza di sedersi nei sedili vicino all’autista. I sedili non utilizzabili saranno individuati con apposite segnalazioni.Per quanto riguarda la vendita dei titoli di viaggio a bordo da parte degli operatori di esercizio questa è sospesa fino a nuove disposizioni. Tiemme ricorda che i canali di acquisto alternativi comprendono il sito web www.tiemmespa.it, la App gratuita Tiemme Mobile 2.0 nonché, esclusivamente per i servizi urbani, l’acquisto via sms e carta di credito direttamente sul bus.Inoltre l’azienda invita tutta la propria clientela a contribuire con responsabilità alla sicurezza e alla salute della comunità, distribuendosi a bordo dei mezzi di trasporto osservando le indicazioni fornite dalle autorità preposte ovvero rispettando la distanza raccomandata tra una persona e l’altra.Tiemme ricorda, inoltre, di aver già provveduto, con apposito comunicato rivolto a tutti i propri dipendenti e diffuso in data 25 febbraio 2020, di aver fornito indicazioni in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare circa le “indicazioni per gli operatori dei servizi a contatto con il pubblico” come previsto dalle relative Circolari del Ministero della Salute e dell’Ordinanza n° 3 della Regione Toscana del 23/02/2020. In quest’ottica l’azienda ha fornito informazioni ed indicazioni operative al personale di esercizio e di front office che, per ragioni lavorative, viene a contatto con il pubblico e che, conseguentemente, potrebbero trovarsi in una situazione riconducibile ad un possibile caso di COVID-19.Sempre in quest’ottica sono state intensificate attività di pulizia e sanificazione degli autobus e dei locali aziendali con ditta preposta.Infine, Tiemme ricorda di aver diffuso il decalogo dei comportamenti da seguire redatti dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sia a beneficio di tutto il proprio personale che della propria utenza, attraverso la diffusione mediante il proprio sito web www.tiemmespa.it , i monitor di bordo presenti all’interno della flotta urbana e con apposita informativa di bordo, affissa a bordo della propria flotta extraurbana.