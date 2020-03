Coronavirus, Azienda Usl Toscana sud est: ''Un nuovo caso in provincia di Siena''

La situazione aggiornata alle 13.30 di lunedì 9 marzo

L'Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato da ieri sera i probabili positivi nella provincia di Siena e di Arezzo:A Siena:Un uomo di 33 anni di Sarteano, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva, contatto stretto di un caso già noto.Ad Arezzo:Un uomo di 34 anni di Terranuova Bracciolini, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva.L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci per gli adempimenti necessari.