Stefano Scaramelli annuncia su facebook: ''I medici mi hanno comunicato di essere positivo al coronavirus''

Il consigliere regionale di Italia Viva e presidente della Commissione Sanità della Regione Toscana, Stefano Scaramelli, ha annunciato sul proprio profilo facebook di essere risultato positivo al Covid-19.



"I medici - scrive Scaramelli - mi hanno appena comunicato di essere positivo al coronavirus. La conferma che non vorresti mai ricevere, che ti porta da subito a infondere coraggio a chi vive al tuo fianco e ti costringe a lottare oggi più di ieri. Una sfida prima di tutto con te stesso che credo nessuno vorrebbe mai condividere pubblicamente, ma che il ruolo pubblico e il senso di responsabilità mi impongono di fare. Una comunicazione pubblica che faccio per rispetto e trasparenza. Per la nostra famiglia, per me, per Francesca e per Maddalena inizia oggi una nuova sfida che ci ha scoperti vulnerabili, ma riscoperti uniti e determinati nell'affrontare il tutto con coraggio e a viso scoperto. Ce la faremo, ne sono sicuro. Ce la faremo stando uniti, supportarti dall'allegria e dalla spensieratezza di Lorenzo che al momento sembra resistere essendo immune."