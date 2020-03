Coronavirus, Ausl Toscana sud est: 11 nuovi casi in provincia di Siena

L’Azienda USL Toscana sud est comunica oggi, giovedì 12 marzo, di aver identificato da ieri i probabili 11 casi positivi nella provincia di Siena:una donna di 45 anni di Chiusi, in sorveglianza attiva domiciliare;una donna di 32 anni di Siena, in sorveglianza attiva domiciliare;una donna di 83 anni di Siena, in sorveglianza attiva domiciliare;un uomo di 65 di Gaiole in Chianti, in sorveglianza attiva domiciliare;una donna di 78 anni di Chiusi, in sorveglianza attiva domiciliare;una donna di 65 anni di Montepulciano, in sorveglianza attiva domiciliare;un uomo di 81 anni di San Quirico, in sorveglianza attiva domiciliare;un uomo di 57 anni di Piancastagnaio, in sorveglianza attiva domiciliare;un uomo di 66 anni di Piancastagnaio, in sorveglianza attiva domiciliare;un uomo di 89 anni di Piancastagnaio, in sorveglianza attiva domiciliare;una donna di 83 anni di Torrita di Siena, in sorveglianza attiva domiciliare.L’Azienda si è già raccordata con le autorità competenti.