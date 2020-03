Nuovo check-point di accesso al policlinico Santa Maria alle Scotte allâ€™ingresso del lotto 4 - VIDEO

È attivo il nuovo check-point di accesso al policlinico Santa Marie alle Scotte di Siena. Il presidio, situato all’ingresso del lotto 4 dove si trova il Dipartimento della Donna e dei Bambini, rientra tra le misure di prevenzione adottate dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per potenziare il livello di tutela della salute pubblica nell’ambito dell’emergenza nazionale sul Covid-19.Il nuovo check-point va ad aggiungersi a quelli attivati nelle settimane scorse e situati all’ingresso principale dell’ospedale in Viale Bracci (tenda Protezione Civile), nel tunnel di ingresso (uscita parcheggio Eliporto) e all’entrata vecchio Pronto Soccorso (discharge room). Misure di protezione, queste, che hanno fatto seguito all’attivazione della prima struttura di difesa dell’ospedale e cioè il check-in pre-triage all’ingresso del Pronto Soccorso.Il nuovo check-point, come già avviene per gli altri, sarà attivo 24 ore al giorno e presidiato da un vigilante, e da un infermiere che misurerà la temperatura corporea agli utenti che dovranno accedere all’ospedale. Informazioni e aggiornamenti sulle misure preventive e di salute pubblica attivate dall’Aou Senese si trovano sul sito pubblico dell’azienda all’indirizzo: http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/covid-19.