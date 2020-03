Coronavirus, 12 nuovi casi in provincia di Siena. La situazione per zone

L’Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato, dall’ultimo bollettino inviato, i seguenti 12 casi di probabili positivi al Covid-19 nella provincia di Siena, aggiornati alla mezzanotte di ieri, venerdì 20 marzo:• un uomo di 32 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• un uomo di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• una donna di 53 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;Nella zona dell’Amiata senese e Val d’Orcia:• un uomo di 44 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• un uomo di 86 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;Nella zona senese:• un uomo di 28 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• una donna di 48 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• un uomo di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• una donna di 57 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• un uomo di 62 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• un uomo di 56 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• una ragazza di 17 anni, in sorveglianza attiva domiciliare.Salgono così a 125 i casi totali in provincia di Siena. L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci e con le autorità competenti.Lacomprende i comuni di:Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille.Lacomprende i comuni di: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.Lacomprende i comuni di: Casole d'Elsa, Colle Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano.