Ausl Toscana sud est: iniziati i tamponi in modalitÃ  drive thru

La Ausl Toscana sud est comunica di aver effettuato, ad oggi, martedì 24 marzo, 264 tamponi con la nuova tecnica del drive thru, così ripartiti:• Monterotondo marittimo: 33;• Valtiberina: 50;• Arezzo: 60;• Orbetello: 24;• Chianciano Terme: 22;• Grosseto: 75.I tamponi saranno effettuati anche nei prossimi giorni e in altre zone dell’Azienda USL Toscana sud est, così come già precedentemente comunicato e riportato in questo articolo Nelle immagini, il tampone in drive thru a Chianciano Terme