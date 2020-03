È​ disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, aggiornato alle 16.35 di oggi, giovedì 26 marzo.Il modulo è scaricabile al seguente link del Ministero dell'Interno: https://www.interno.gov.it/it/system/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020.pdf