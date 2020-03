Austl Toscana Sud Est: i percorsi assistenziali rivolti alla gravidanza, al parto e al neonato non hanno subito variazioni

"Tutte le prestazioni ambulatoriali e consultoriali sono mantenute e i Punti Nascita di Arezzo, Grosseto, Montevarchi, Poggibonsi e Nottola accolgono le partorienti con tutti i servizi previsti"

In questo periodo l'accesso agli ospedali, per tutti gli utenti, avviene dal Pronto Soccorso, dove è presente un primo filtro per la valutazione dello stato di salute. Lo stesso vale per le partorienti, che vengono poi prese in cura nell'area Nascita del reparto di Ostetricia e Ginecologia.“Per le donne in gravidanza e per le signore che hanno partorito i Consultori e i Punti Nascita sono dei riferimenti importanti – spiega Patrizia Petruccioli, direttore dell’UOP Integrazione organizzativa e gestionale risorse ed attività ostetriche e di supporto all'assistenza per la Sud Est – anche se in questo periodo abbiamo dovuto sospendere una serie di attività di gruppo per assicurare massima sicurezza alle gestanti e alle mamme, i nostri servizi di assistenza sono completamente attivi sia in ospedale che in consultorio. Per limitare gli spostamenti ed assicurare ugualmente le risposte necessarie abbiamo predisposto dei riferimenti telefonici e delle mail tramite i quali le signore possono contattarci. Il nostro obiettivo è, adesso come sempre, stare con le donne e non farle sentire sole”.Ecco tutti i riferimenti per la Sud Est, sia negli ospedali che nei consultori. Le donne in gravidanza o che hanno già avuto un figlio possono contattare il personale secondo le informazioni qui di seguito (per le altre fasce orarie non riportate nell’elenco, fare riferimento ai centralini degli ospedali).Provincia di SienaPO Ospedali Riuniti della Valdichiana- Osp. Nottolatel: 0578/713054 (Ostetricia) 0578/713052 (Neonatologia) dal lunedì al Venerdì orario 10:00 – 13:00e. mail: roberta.martinelli@uslsudest.toscana.it PO Campostaggia - Poggibonsitel: 0577/994302 dalle 17.00 alle 19.00e.mail: ph.gineostet@usl7.toscana.it Consultorio Sienacellulare: 3299743240 dal lunedì al venerdì 9:00-12:00e.mail: consultorio.siena@uslsudest.toscana.it Consultorio di Poggibonsitel: 0577/994031 dal lunedì al venerdì 8:00-14:00Consultorio di Colle Val d'Elsatel: 0577/994898 dal lunedì al venerdì 8:00 -14:00Consultorio Valdichiana Senesecellulare: 338/7240764 335/1627587 dal lunedì al venerdì 10:00 – 13:00Consultorio Amiata Senesetel: 0577/782322 dal lunedì al venerdì 10:00 – 13:00Provincia di GrossetoPO Misericordia Grossetotel: 0564/485133 dal lunedì al venerdì 12:00-14:00e.mail: venere.coppola@uslsudest.toscana.it Consultorio Colline dell'Albegnatel: 0564/869116 0564/869340 orario: 8:00-9:00/12:00-13:00Consultorio/ Ambulatori Area Grossetana e Colline Metalliferecellulare: 3386795534 dal lunedì al venerdì 12:00-14:00Provincia di ArezzoPO Ospedali Riuniti dell'Aretino – Osp.San Donato Arezzotel: 0575/255482 dal lunedì al venerdì 12:00-13:30e.mail: donatella.mazzetti@uslsudest.toscana.it PO S. Maria alla Gruccia Montevarchitel: 055/9106925 dal lunedi al Sabato16:00 - 1800Consultorio Arezzotel.: 0575/255829 dal lunedì a venerdì 8:00- 13:00cellulare/ Wapp: 3389499710 dal lunedì a venerdì 8:00 – 19:00e.mail: alessandra.mori@uslsudest.toscana.it Consultorio Valdarnotel.: 055 9106457dal lunedì al giovedì 8:00 – 18:00 e venerdì 8:00 – 14:00cellulare: 335 7455091dal lunedì al venerdì 8:00 -19:00e.mail: stefania.mugnai@uslsudest.toscana.it Consultorio Val di Chiana Aretinatel.: 0575/639891 e 0575/639343 dal lunedì al venerdì 8:00 -13:00cellulare: 3666320455dal lunedì al giovedì 8:00 -17:00 Venerdì 8:00 -13:00e.mail: alessandra.vita@uslsudest.toscana.it Consultorio Casentinotel.: 0575/568332 dal lunedì al venerdì 8:00 -13:00Cellulare: 3386947761dal lunedì al venerdì 8:00 -13:00e.mail: daniela.ceccarelli@uslsudest. toscana.itConsultorio Valtiberinatel.: 0575/757751 dal lunedì a venerdì 8:00 – 19:00cellulare/Wapp: 335 7911107 dal lunedì a venerdì 8:00 – 13:00francesca.marini@uslsudest.toscana.it