IoInOspedale, #TuACasa: la Farmacia Oncologica del policlinico di Siena lancia il suo messaggio alla cittÃ  - VIDEO

"Noi per lavorare in sicurezza ci siamo divisi in due gruppi. Vi raccomandiamo di restare a casa". Questo il messaggio che i professionisti della Farmacia Oncologica del policlinico Santa Maria alle Scotte lanciano alla città di Siena, aderendo alla campagna #IoInOspedale e #TuACasa: un messaggio rivolto a tutti i cittadini per ricordare di rispettare le regole, stare a casa, venire in ospedale solo per effettiva necessità ed urgenza, e adottare comportamenti responsabili al fine di contenere il contagio da COVID-19.