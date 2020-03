CGIL e UIL Siena: ''Poste Italiane deve garantire la sicurezza di chi lavora e di chi fruisce dei servizi''

“Va garantito anche a chi vive in paesi e frazioni il diritto a riscuotere la pensione o a prelevare contante soprattutto dove non c'è ATM o Postamat"

I sindacati confederali CGIL e UIL, insieme alle rispettive categorie dei pensionati e dei lavoratori postelegrafonici, chiedono a Poste Italiane di decidere e comunicare in modo chiaro quali sono le attività per cui è lecito recarsi agli uffici postali, e quali sono escluse, adeguandosi come ogni azienda agli obblighi stabiliti dai recenti DPCM e salvaguardando chi lavora e chi fruisce dei servizi.“Ci aspettiamo che il Prefetto faccia rispettare anche a Poste Italiane questi obblighi - sottolineano i sindacati – anche perché fra l’altro l’azienda svolge un ruolo d’interesse pubblico e sociale, per cui rientra nei suoi doveri garantire alle persone anziane la possibilità di riscuotere la propria pensione. Consideriamo quindi sbagliato chiudere del tutto, mentre sarebbe opportuno alternare i giorni di apertura, garantendo quel servizio minimo su tutto il territorio di ogni comune. E, al pari di tutti quelli che erogano servizi e sono aperti al pubblico, è doveroso anche per Poste fare filtro agli ingressi e/o valutare la formula dell'appuntamento ed erogare solo prestazioni urgenti ed indifferibili.Questa è in definitiva l’occasione - concludono CGIL e UIL - per fare educazione sanitaria, e organizzare i servizi in modo da evitare assembramenti. All’ufficio postale come al supermercato, infatti, ci si deve andare il meno possibile e solo per motivi indifferibili. In questo senso esortiamo il Prefetto ad intervenire nei confronti di Poste, coordinandosi con i sindaci ed anche con i sindacati. Con il buon senso e la buona volontà di tutti è una situazione che si può recuperare”.