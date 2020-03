Soroptimist International Club di Siena: donati alle Scotte 760 dispositivi di protezione individuale

Sentite le necessità indicate direttamente dal professor Sabino Scolletta, direttore UOC Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, il Soroptimist International Club di Siena ha deciso di concentrare i propri sforzi a supporto di questa importante struttura, di riferimento sia per l’intera provincia che per le città vicine della regione.Tutte le Sorores hanno deciso di fare una donazione ad hoc finalizzata all'acquisto di presidi medici necessari ed urgenti; nel frattempo si stanno aggiungendo anche innumerevoli donazioni esterne al club di parenti ed amici che hanno chiesto di poter contribuire attraverso il Soroptimist a questa importante iniziativa.Nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo, è avvenuta la consegna dei presidi al momento già disponibili, da parte della presidente, della vice presidente e della past president del club, che si sono recate personalmente presso l’ospedale in rappresentanza di tutte le socie di Siena. Si è trattato della prima tranche di dispositivi reperiti ed acquistati, nello specifico 760 DPI, tra tute TNT cat. III, calzari lunghi monouso cat. III e sovra occhiali. Un primo aiuto concreto e tempestivo a fianco del Reparto di Terapia Intensiva, impegnato in queste settimane a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.Non si ferma l’impegno del club su questo fronte, ma proseguirà anche nelle prossime settimane l’attività di supporto e di continua ricerca dei dispositivi DPI indispensabili per mettere in sicurezza sia il personale medico che i pazienti dell'ospedale di Siena.