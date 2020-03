A Chianciano Terme servizio consegna spesa a domicilio per anziani, disabili e persone fragili

Il servizio è stato attivato dal Comune di Chianciano Terme in collaborazione con le associazioni di volontariato Misericordia e Croce Verde di Chianciano Terme

Il Comune di Chianciano Terme in collaborazione con le associazioni di volontariato Confraternita di Misericordia e Croce Verde di Chianciano Terme hanno attivato il servizio di consegna della spesa a domicilio. Il servizio è rivolto alle persone alle quali è sconsigliato, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, di spostarsi al di fuori del proprio domicilio come anziani, disabili, persone che vivono situazioni di fragilità quali, a titolo esemplificativo, malati cronici, malati oncologici, soggetti immunodepressi. Non sono destinatari del servizio i soggetti sottoposti ad isolamento o soggetti in quarantena sanitari sotto il controllo della USL, il cui supporto è svolto dalla Protezione Civile. Il servizio è attivo per tutto il territorio di Chianciano Terme.Tutti coloro che rientrano nelle categorie descritte sopra possono trasmettere l’ordine ad uno dei seguenti indirizzi e-mail, oppure possono telefonare ai seguenti numeri di telefono: Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme, e-mail: info@misericordiachiancianoterme.it , telefono 057831221; Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde di Chianciano Terme, e-mail: info@croceverdechianciano.it , telefono 057830266; Ufficio sociale del Comune di Chianciano Terme, e-mail: sociale@comune.chianciano-terme.si.it , telefono 0578652315, 0578652316 o 0578652318.Chi desidera che la propria spesa sia effettuata presso la Coop Centro Italia, gli ordini della spesa possono essere effettuati nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (le consegne dei pacchi alle associazioni di volontariato vengono fatte nei giorni di martedì, giovedì e sabato). Chi desidera che la propria spesa sia effettuata presso Hurrà supermercato, gli ordini della spesa possono essere effettuati nei giorni di martedì, giovedì e sabato (le consegne dei pacchi alle associazioni di volontariato vengono fatte nei giorni di lunedì pomeriggio, mercoledì e venerdì).