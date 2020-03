Asl Toscana sud est, cento tablet acquistati per le RSA ed un appello: ''Aiutateci a vincere l'isolamento degli anziani''

In questo momento difficile, restare in comunicazione con i propri cari è una priorità per gli ospiti nelle Rsa. Le giornate, solitamente scandite dalla visita di parenti e amici, per gli ospiti delle strutture, con le nuove norme di contenimento imposte dal coronavirus diventano più lunghe, e all'età, alle malattie, si aggiungono paura e solitudine.Per questo la Asl Toscana sud est ha deciso di ricorrere a comunicazioni tramite piattaforma virtuale.Sono, quindi, necessari dei tablet da mettere a disposizione delle RSA. L'Azienda ne ha già acquistati 100. Ma gli ospiti per le strutture di Arezzo, Siena e Grosseto sono quasi 4.000.L'Azienda sanitaria lancia, quindi, una proposta alla comunità tutta e alle Aziende che avessero la disponibilità di donare tablet per le Residenze sanitarie. Perché ogni ospite, aiutato dagli operatori, possa rimanere in collegamento anche visivo, con un'immagine a dimensioni quasi reali con i propri cari.Chiunque può aderire e regalare un dispositivo che sarà consegnato alle strutture. Gli interessati possono fare riferimento al sito internet dell’Azienda, www.uslsudest.toscana.it - “Documentazione Coronavirus” – Donazioni. A questa voce troveranno il modulo da compilare e inviare.“Le RSA sono un'emergenza nell'Emergenza e l'attenzione alla fragilità è l'aspetto dell'umanità che non dobbiamo perdere durante l'epidemia", dichiara il direttore generale.