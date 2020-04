Emergenza Coronavirus: solidarietÃ  del Gruppo Estra che dona 100mila euro in favore degli ospedali dei propri territori

L’emergenza Covid-19 chiede a tutti di fare la propria parte, non solo con i comportamenti individuali, ma anche con azioni solidali concrete. Una condotta che il Gruppo Estra ha tenuto anche in altre sfortunate occasioni che hanno colpito le proprie regioni di riferimento, una su tutte il terremoto nel Centro Italia di quasi tre anni fa.Il Gruppo ha deciso pertanto di mettere in campo risorse economiche a supporto dei territori, individuando negli ospedali delle quattro città sede dei propri soci (Prato, Arezzo, Siena e Ancona) le strutture beneficiarie di un contributo di 100mila euro (25.000 a ospedale).Saranno le direzioni degli stessi ospedali, a cui è stato annunciato il contributo, a decidere come impiegare le risorse per arginare l’emergenza sanitaria.Le donazioni sono state fatte alle seguenti strutture:- ospedale San Donato di Arezzo (USL Toscana Sud-Est);- ospedale Le Scotte di Siena (Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese);- ospedale Santo Stefano di Prato (USL Toscana Centro);- ospedale Torrette di Ancona (Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti).