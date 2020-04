Coronavirus: 10 nuovi casi in provincia di Siena, i dati per ogni comune

Aggiornamento alle ore 24 di venerdì 10 aprile

L’Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato, dall’ultimo bollettino inviato, i seguenti 10 casi di probabili positivi al Covid-19 nella provincia di Siena; dato aggiornato alla mezzanotte di ieri, venerdì 10 aprile.• un uomo di 64 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• un uomo di 72 anni, ricoverato presso le Malattie Infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo;• una donna di 95 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• una donna di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• un uomo di 82 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• un uomo di 46 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• una donna di 58 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• una donna di 82 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• un uomo di 57 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;• una donna di 81 anni, in sorveglianza attiva domiciliare.L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci e con le autorità competenti.