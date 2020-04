Coronavirus: 7 nuovi casi in provincia di Siena

Aggiornamento alle ore 16 di giovedì 16 aprile

L’Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato, dall’ultimo bollettino inviato, i seguenti 7 casi di probabili positivi al Coronavirus nella provincia di Siena. I dati si riferiscono alle ultime 24 ore e sono aggiornati alle 16 di giovedì 16 aprile.• una persona di 60 anni;• una persona di 75 anni;• una persona di 82 anni;• due persone di 84 anni;• una persona di 85 anni;• una persona di 94 anni.12 sono i casi identificati in provincia di Arezzo e zero in provincia di Grosseto.L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci e con le autorità competenti.