Coronavirus: 4 nuovi casi in provincia di Siena

Aggiornamento alle ore 16 di sabato 18 aprile

L’Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato, dall’ultimo bollettino inviato, quattro nuovi casi di probabili positivi al Coronavirus nella provincia di Siena. I dati, per Comune di residenza, si riferiscono alle ultime 24 ore e sono aggiornati alle 16 di sabato 18 aprile.una persona di 31 anni;una persona di 59 anni;una persona di 48 anni;una persona di 50 anni.12 sono invece i nuovi casi identificati in provincia di Arezzo e 1 in provincia di Grosseto.L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci e con le autorità competenti.