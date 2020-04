VisMederi, azienda strategica per ricerca e studi clinici sul vaccino anti Covid-19, punta sul capitale umano

L’organico di VisMederi si arricchisce di nuove giovani e qualificate risorse il cui apporto contribuirà a potenziare la solidità della realtà aziendale, fortemente radicata sul territorio ed in continua evoluzione."Abbiamo ritenuto necessario - afferma Emanuele Montomoli, fondatore e responsabile scientifico della company senese - aumentare il nostro capitale umano per affrontare la sfida del covid-19. Una concreta risposta, durante un momento tanto critico e delicato, per supportare l’economia e l’occupazione del nostro territorio.Il trend di crescita della nostra azienda - continua Montomoli - non si è mai arrestato dall’anno della fondazione. VisMederi ha continuato infatti ad incrementare le proprie risorse umane e a stabilizzare posizioni di lavoro esistenti, raggiungendo ottimi risultati a livello mondiale lavorando con professionalità ed accuratezza e valorizzando la centralità della persona e della salute pubblica all’interno della totalità dei processi aziendali."