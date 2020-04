Siena, emergenza Covid-19: lunedÃ¬ 156 controlli della Polizia Municipale, una persona doppiamente sanzionata

Siena, emergenza Covid-19: lunedì 156 controlli della Polizia Municipale, una persona doppiamente sanzionata

Le persone controllate oggi, lunedì 20 aprile, dalla Polizia Municipale di Siena sono state 156, altrettante le autocertificazioni acquisite. Due le sanzioni elevate alla stessa persona: una in base all’ex art. 4 del D.L. 19/2020, perché si era allontanata dalla propria abitazione senza un valido motivo e l’altra in base all’art. 6 della legge 286/98 (Bossi-Fini), perché non era in possesso del permesso di soggiorno.



Tutto regolare dalle verifiche effettuate in 22 esercizi commerciali. I droni, causa maltempo, oggi non hanno potuto sorvolare il territorio senese.