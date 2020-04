Scaramelli, presidente Commissione sanitÃ : ''Siena punta di diamante nella ricerca scientifica''

Scaramelli, presidente Commissione sanità: ''Siena punta di diamante nella ricerca scientifica''

"SARS-Cov2 isolato a Siena: è la prima volta in Toscana"



"Complimenti all’Unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell’Aou senese, guidata dalla professoressa Maria Grazia Cusi, che per la prima volta in Toscana ha isolato il SARS-Cov2, virus della famiglia dei coronavirus responsabile della pandemia di Covid 19". A dirlo Stefano Scaramelli, presidente della Commissione sanità della Regione Toscana, che aggiunge: "Siena ancora una volta ha dimostrato capacità e competenze che la rendono una punta di diamante a livello regionale, e non solo, nella ricerca scientifica. Saranno la ricerca, la conoscenza, lo studio e la sperimentazione di nuove frontiere le armi con cui potremo vincere la sfida contro il Coronavirus.



Conoscere la natura del virus, mettere a sistema le varie esperienze e ricerche che anche e proprio a Siena sono già partite, confermano sempre di più il nostro territorio un’avanguardia delle scienze della vita e un polo su cui continuare a investire con decisione e orgoglio. I professionisti, i ricercatori, gli scienziati del distretto delle Scienze della vita di Siena sono fondamentali e occasioni come queste, che diventano di dominio pubblico, rendono tutti consapevoli dell’importanza vitale di investire in questo settore. Questa scoperta crea ulteriore supporto alla ricerca che sta portando avanti Toscana Life Sciences per la creazione di un farmaco contro il Coronavirus. L'auspicio è affinché - conclude Scaramelli - il Ministero della Salute tenga nella massima considerazione le progettualità che Siena sta sviluppando".