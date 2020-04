Coronavirus, il dg dell'Ausl Toscana sud est Antonio D'Urso illustra i dati del 22 aprile - VIDEO

Il direttore generale dell'Ausl Toscana sud est, ha presentato la situazione relativa ai dati di diffusione del Coronavirus, per le province di Arezzo, Grosseto e Siena.



Alle 14 di oggi, mercoledì 22 aprile, il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi: 34 a 13. I nuovi casi sono 12: 9 nella provincia di Arezzo, 1 in quella di Grosseto e 2 in quella di Siena. A questi si aggiunge 1 caso non residente nella Area vasta Toscana sud est. Il totale dei nuovi casi è quindi di 13. I guariti sono 34 e anche oggi il loro numero supera quello dei nuovi positivi.



I casi nella provincia di Arezzo sono 2 nel comune capoluogo, 4 a Bucine (di cui 2 di anni 89 e 79 in RSA), 1 a Capolona, 1 a Montevarchi e 1 a San Giovanni Valdarno.



Il caso di Grosseto è nel comune di Semproniano.



Quelli di Siena sono 1 a Chiusi e 1 a Poggibonsi.



I 34 nuovi guariti sono: 12 ad Arezzo, 9 a Grosseto e 13 a Siena.



Ci sono quindi 1.361 casi in carico (1.004 con saldo guariti-deceduti) tra cui 798 in isolamento domiciliare, 98 in Ospedale, 290 guariti.



Nessun decesso e nessun nuovo caso registrato nelle residenze sanitarie salvo i due casi di Bucine. Il decesso comunicato da fonte regionale è relativo alla giornata di ieri.



IL VIDEO