Sienambiente, al via la prenotazione dei test sierologici gratuiti per il Covid-19

Allo studio il “Piano” di rientro negli uffici: igienizzazione e riorganizzazione degli spazi interni

Sienambiente ha aderito alla campagna di effettuazione dei test sierologici per il Coronavirus promossa dalla Regione Toscana inviando una comunicazione a tutti i dipendenti per informarli di questa importante possibilità. La misura è stata decisa nel rispetto della recente delibera regionale per scoprire se una persona è entrata in contatto con il virus e ha sviluppato gli anticorpi. Obiettivo del percorso di screening su base volontaria è quello assicurare la prosecuzione delle attività in completa sicurezza, sia per il singolo lavoratore che per tutte le strutture operative.I dipendenti di Sienambiente rientrano tra le molte categorie che possono avere accesso ai test gratuiti annunciati in questi giorni dalla Regione Toscana. Per questo, l’Azienda si è da subito attivata per informare tutto il personale del monitoraggio sanitario e garantire la prenotazione delle analisi nei laboratori convenzionati. In caso di esito dubbio o positivo al test sierologico, si procederà con il tampone per capire chi ha superato la malattia ed è immune e chi, invece, è asintomatico ma ancora potenzialmente contagioso. Secondo le indicazioni della Regione, in caso di test dall’esito positivo o dubbio, nell’attesa del tampone orofaringeo che seguirà, ognuno dovrà adottare quelle misure di cautela e isolamento a tutela della salute propria e della collettività, informando dell’esito il proprio medico. Il test è su base volontaria.La campagna screening di Sienambiente va di pari passo con una serie di provvedimenti decisi in tempi rapidissimi dopo i primi decreti del Governo del mese di marzo per limitare un possibile contagio. Tra questi: la proroga fino al 30 aprile dello smart working per i dipendenti amministrativi, il rinnovo del Piano straordinario di gestione del personale, la stipula di un’assicurazione integrativa che sarà valida per tutto il 2020, l’adozione e l’implementazione dei sistemi di protezione personale e delle misure di prevenzione e tutela della salute, sia per i dipendenti che per gli accessi dall’esterno negli impianti.E in attesa delle prescrizioni che verranno dal Consiglio dei ministri sulle modalità e sui tempi della “Fase 2", i responsabili della struttura di via Simone Martini, sede di Sienambiente, sono a lavoro per pianificare al meglio la “ripartenza” negli uffici e permettere un rientro nella struttura in totale sicurezza. In particolare, è in via di definizione un “Piano di riorganizzazione interna” per la programmazione delle operazioni di igienizzazione degli spazi e per l’attuazione delle disposizioni sulla distanza interpersonale, sia nelle fasi di lavoro che negli ambienti di uso comune.