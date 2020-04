Coronavirus: 2 nuovi casi in provincia di Siena, un deceduto a Sarteano

Aggiornamento alle ore 14 di venerdì 24 aprile

che si riferiscono ai Comuni di residenza

L’Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato, dall’ultimo bollettino inviato,nuovi casi di probabili positivi al Coronavirus nella provincia di Siena. I dati,, si riferiscono alle ultime 24 ore e sono aggiornati alle 14 di venerdì 24 aprile.una persona di 50 anni.una persona di 85 anni.sono invece i nuovi casi identificati in provincia di Arezzo equelli identificati in provincia di Grosseto. L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci e con le autorità competenti.Alle 24 di giovedì 23 aprile si registra (rispetto alle 24 ore precedenti) anchedeceduto a Sarteano e un numero complessivo diguariti in provincia di Siena.Ad oggi, in provincia di Siena, sonoi casi positivi registrati dall'inizio dell'epidemia. 26 i deceduti e 192 i guariti. 136 persone sono in isolamento domiciliare, mentre 36 sono quelle ricoverate in ospedale e 26 in Rsa o in altre strutture socio sanitarie. Il numero totale di attualmente positivi è di(-16 rispetto a ieri).In provincia di Arezzo i casi attualmente positivi sono, mentre in provincia di Grosseto