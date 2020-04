Donazione del Rotary Club di Siena alla Pubblica Assistenza

Prosegue l’impegno del Rotary Club Siena con interventi solidali in favore di quanti, impegnati in prima linea, stanno lottando per contrastare la pandemia covid-19.



Dopo la raccolta fondi in favore della Misericordia di Siena, il contributo all’Ordine dei Medici della nostra città per la fornitura di 5.000 mascherine di tipo FFP2 al personale sanitario ospedaliero e del territorio, la partecipazione ad un progetto internazionale promosso dal Rotary Milano Naviglio Grande S. Carlo e finalizzato all’acquisto di 6 ventilatori polmonari da destinare a Ospedali milanesi, questa volta il Club si è fatto promotore di una donazione in favore dell’associazione di volontariato della Pubblica Assistenza di Siena.



Il contributo sarà impiegato per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale utilizzati dai volontari dell’Associazione al fine di operare in sicurezza durante lo svolgimento delle loro attività.



Il presidente Francesco de Feo e il Consiglio direttivo hanno così voluto testimoniare la vicinanza e la gratitudine del Rotary Siena ai volontari della Pubblica Assistenza quotidianamente impegnati a servizio della cittadinanza in questo periodo particolarmente delicato.