Coronavirus: 2 casi positivi in provincia di Siena, di cui un 23enne, 10 i guariti

Aggiornamento alle ore 14 di sabato 2 maggio

che si riferiscono ai Comuni di residenza

L’Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato, dall’ultimo bollettino inviato,nuovi casi di probabili positivi al Coronavirus nella provincia di Siena. I dati,, sono relativi alle ultime 24 ore e sono aggiornati alleuna persona di 56 anniuna persona di 23 anniPer quanto riguarda il territorio dell'Ausl Toscana sud est,nuovi casi sono stati identificati in provincia di Arezzo ein provincia di Grosseto per un totale dicasi. L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci e con le autorità competenti.Nelle ultime 24 ore non si è registratonelle tre province dell'Ausl Toscana sud est, mentre sonoi guariti:in provincia di Siena, 2 in provincia di Arezzo e 1 in provincia di Grosseto.i guariti in provincia di Siena dall'inizio dell'epidemia, 172 in provincia di Arezzo, 178 in quella di Grosseto, 5 extra Ausl, per un totale nell'Ausl Toscana sud est diguarigioni.Ad oggi, in provincia di Siena, sonoi casi positivi registrati dall'inizio dell'epidemia, in provincia di Arezzo 610, mentre in provincia di Grosseto 376 che, sommati a 34 casi extra Ausl, danno un totale dicasi.