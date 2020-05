''Fase 2'': pubblicate le Faq, le domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Le precisazioni integrano il Dcpm del 26 aprile che entrerà in vigore da lunedì 4 maggio

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato nel proprio sito internet una sezione dedicata alle Faq sulla ''Fase 2'' contenente le risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal Dcpm del 26 aprile 2020 che entrerà in vigore da lunedì 4 maggio.Le spiegazioni riguardano, oltre ad una illustrazione delle principali novità del Dpcm, le modalità di spostamento, l'attività dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, le attività produttive, professionali e dei servizi, i cantieri, l'agricoltura, allevamento e pesca e l'università.Sono stati chiarite alcune disposizioni che avevano lasciato aperti alcuni dubbi, come la definizione di congiunti, la modalità di svolgimento delle passeggiate e delle attività sportive.Relativamente all'autocertificazione, l'orientamento del Viminale è quello di consentire ai cittadini di utilizzare il vecchio modulo per l’autocertificazione, non vi è però al momento una precisazione in tal senso, precisazione che probabilmente sarà inserita nella circolare che il Ministero dell’Interno invierà a Prefetti e Questori entro domani per l’effettuazione dei controlli sul rispetto delle nuove norme.