Siena, in farmacie e parafarmacie ingresso aperto al pubblico nei locali

In ottemperanza alle recenti disposizioni governative, con apposita ordinanza, firmata oggi dal sindaco Luigi De Mossi, fino al prossimo 17 maggio, nelle farmacie e parafarmacie di Siena è consentita la vendita a “battenti aperti”, ovvero con ingresso del pubblico nei locali, purché sia garantita la distanza minima interpersonale di un metro e siano rispettati tutti i protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro.Confermata, inoltre, la vendita al dettaglio dei DPI (dispositivi di protezione individuale) nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.