Coronavirus: 1 nuovo caso positivo in provincia di Siena (un 21enne), 14 i guariti

Aggiornamento alle ore 14 di venerdì 8 maggio

che si riferiscono ai Comuni di residenza

L’Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato, dall’ultimo bollettino inviato,nuovo caso di probabile positivo al Coronavirus nella provincia di Siena. I dati,, sono relativi allee sono aggiornati alleIl caso positivo è un 21enne residente nel comune di Piancastagnaio. Per quanto riguarda il territorio dell'Ausl Toscana sud est,nuovo caso è stato identificato in provincia di Arezzo ein provincia di Grosseto per un totale dicasi. L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci e con le autorità competenti.Nelle ultime 24 ore si sono registrateguarigioni nelle tre province dell'Ausl:, 6 ad Arezzo e 4 a Grosseto. Salgono ai guariti in provincia di Siena dall'inizio dell'epidemia, 270 in provincia di Arezzo, 231 in quella di Grosseto, 6 extra Ausl, per un totale nell'Ausl Toscana sud est diguarigioni.