AttivitÃ  istituzionale e intramomoenia, accordo tra Regione e medici

La fase 2 di ripresa delle attività cliniche ambulatoriali prevede uno sforzo eccezionale da parte delle aziende e dei professionisti, per recuperare il ritardo accumulato durante la fase 1. Indispensabili per questo la piena motivazione da parte delle direzioni aziendali e dei professionisti chiamati a mettere in campo un ulteriore, straordianrio sforzo.Questa la premessa dell'accordo raggiunto oggi pomeriggio, martedì 12 maggio, tra Regione Toscana e sindacati dei medici ospedalieri, nel corso di un incontro al quale hanno preso parte l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, il direttore del Dipartimento diritti di cittadinanza e coesione sociale Carlo Tomassini, il capo gabinetto del presdiente, Ledo Gori, e i rappresentanti delle sigle sindacali dei medici.