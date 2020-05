Mascherine chirurgiche a prezzo calmierato in vendita nei supermercati Carrefour di Toscana e Umbria

Nei negozi delle 15 province dell’Italia centrale di Etruria Retail è possibile trovare i dispositivi di protezione individuale al prezzo di 50 centesimi più Iva

Nei 290 negozi Carrefour affiliati a Etruria Retail in Toscana, Umbria e Alto Lazio, sono in vendita le mascherine chirurgiche al prezzo fissato di 50 centesimi, più 11 centesimi di Iva. I dispositivi di protezione individuale sono in vendita sugli scaffali di tutti i punti vendita della rete di Etruria Retail in confezioni da 5 mascherine.“Continua il nostro impegno nei confronti delle comunità in cui siamo presenti per affrontare l’emergenza – si legge nella nota di Etruria Retail – In un momento difficile per il tutto il Paese i nostri punti vendita continuano a essere vicini alle esigenze dei clienti, mettendo a disposizione, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, un bene, come le mascherine. Grazie a una rete di distribuzione capillare ci impegniamo, costantemente, nel rifornire i punti vendita e garantire ai nostri clienti tutto ciò che è necessario per la loro spesa quotidiana”.Etruria Retail, azienda nata a Siena nel 1961, opera nel settore della grande distribuzione nell’Italia centrale, dove è presente con 290 punti vendita in 15 province in Toscana, Umbria e alto Lazio. Il Gruppo è impegnato nella somministrazione di merci e servizi ai propri soci, oltre che nella gestione diretta di 23 punti vendita.