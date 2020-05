Coronavirus: nessun nuovo caso positivo in provincia di Siena, 4 guariti

Aggiornamento alle ore 14 di giovedì 21 maggio

che si riferiscono ai Comuni di residenza

L'Azienda USL Toscana sud est comunica di aver non identificato, dall'ultimo bollettino inviato,nuovi casi di probabili positivi al Coronavirus nella provincia di Siena.Per quanto riguarda il territorio dell'Ausl Toscana sud est,nuovo caso è stato identificato in provincia di Arezzo ein quella di Grosseto. Il caso indicato in provincia di Siena nei dati della Regione Toscana è relativo ad uno dei due indicati ieri dal bollettino dell'Ausl: la discrepanza è data dalla fascia oraria considerata (la Regione aggiorna i dati alle 12, mentre l'Ausl Toscana sud est alle 14).Dalle ore 14 dal giorno 20 alle ore 14 del giorno 21 maggio sono stati effettuati 946 tamponi di cui sono stati individuati 11 positivi (ripetizioni).I guariti sono: 4 in provincia di Siena (1 a Chiusi, 1 a Poggibonsi, 1 a Sarteano, 1 a Sinalunga) e 5 in provincia di Grosseto (1 a Civitella Paganico, 4 a Grosseto).I dati,, sono relativi allee sono aggiornati alle 14 di oggi, giovedì 21 maggio.