Terme, Bezzini (Pd): ''Bene il tavolo fra Regione, Comuni e Federterme per sbloccare la situazione''

"Se non arriveranno segnali dal Governo troveremo un ‘via toscana’ per la riapertura"



"Un incontro che ho fortemente sollecitato e che ha visto un’unità di intenti forte fra sindaci e Regione e Federterme per la riapertura dei centri termali per i primi giorni di giugno." È soddisfatto il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini che condivide pienamente il senso del summit che si è svolto ieri fra gli assessori Bugli e Fratoni e tutti sindaci dei comuni termali della Toscana e le rappresentanze delle aziende.



“Il segnale da parte nostra è chiaro e tempestivo - commenta Bezzini-. È evidente che se il tavolo nazionale non dovesse dare i risultati sperati, troveremo un 'via toscana' per la riapertura, e per questo e già stato attivato dall' assessore Bugli un gruppo di lavoro per definire un protocollo di sicurezza. La Regione Toscana ha deciso di fare scelte in linea col Dpcm del Governo, ma sulle Terme è pronta a fare un’eccezione. La situazione dovuta all’emergenza Covid è molto difficile, ma non possiamo lasciare indietro i nostri centri termali, motore irrinunciabile per l’economia dei nostri territori".