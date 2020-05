Coronavirus: 5 nuovi casi positivi in provincia di Siena, 4 guariti

Aggiornamento alle ore 14 di venerdì 22 maggio

che si riferiscono ai Comuni di residenza

L'Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato, dall'ultimo bollettino inviato,nuovi casi di probabili positivi al Coronavirus nella provincia di Siena.I dati,, sono relativi allee sono aggiornati alle 14 di oggi, venerdì 22 maggio.una persona 59enne a Poggibonsiuna persona 58enne a Colle di Val d'Elsa3 persone a Siena di 53, 86 e 91 anni.Per quanto riguarda il territorio dell'Ausl Toscana sud est,nuovo caso è stato identificato in provincia di Arezzo,in quella di Grosseto ecaso extra usl.i guariti in provincia di Siena: 1 ad Abbadia San Salvatore, 1 a Sarteano, 2 a Torrita di Siena. 1 guarito in provincia di Arezzo, e 1 in quella di Grosseto.Sonoi casi in carico complessivamente nel territorio dell'Ausl, tra questi 174 persone sono in isolamento domiciliare e 33 in ospedale. E' diil numero complessivo dei guariti dall'inizio dell'epidemia: 357 in provincia di Siena, 466 in provincia di Arezzo, 312 in provincia di Grosseto e 8 estra Asl.Sono stati effettuati 876 tamponi, di cui 21 positivi tra nuovi casi e ripetizioni.