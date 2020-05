Coronavirus: nessun nuovo positivo in provincia di Siena, 4 guariti

Aggiornamento alle ore 14 di domenica 24 maggio

I dati dell'AUSL Toscana sud est relativi al fenomeno della diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 non evidenziano nuovi casi in provincia di Siena nelle ultime 24 ore.Per quanto riguarda il territorio dell'Ausl Toscana sud est,nuovo caso è stato identificato in provincia di Arezzo ed in quella di Grosseto.Sono 13 complessivamente i guariti nell'Ausl Sud Est:persone in provincia di Siena (1 a Casole d'Elsa, 2 a Piancastagnaio, 1 a Torrita di Siena), mentre 7 sono i guariti in provincia di Arezzo e 2 in quella di Grosseto.I dati,, sono aggiornati alle 14 di oggi, sabato 24 maggio.Sonoi casi in carico alla Sud est. Tra questi 144 persone sono in isolamento domiciliare e 32 in ospedale. E' diil numero complessivo dei guariti dall'inizio dell'epidemia:in provincia di Siena, 487 in provincia di Arezzo, 321 in provincia di Grosseto e 8 extra Asl.Sono stati effettuatitamponi dei qualisono risultati positivi (8 ripetizioni + 0 nuovi casi).