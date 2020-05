Coronavirus: nessun nuovo positivo in provincia di Siena

Aggiornamento alle ore 14 di lunedì 25 maggio

che si riferiscono ai Comuni di residenza

I dati dell'AUSL Toscana sud est evidenziano in provincia di Sienacasi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri. 0 anche quelli in provincia di Arezzo e 1 in provincia di Grosseto per un totale di 1 caso.Questi i dati -- accertati alle ore 14 di oggi, lunedì 25 maggio, relativi all’andamento dell’epidemia nel territorio dell'Ausl sud est (Siena, Arezzo e Grosseto).Le persone complessivamente guarite nelle tre province sonopersone in provincia di Siena, 1 in provincia di Arezzo e 0 in quella di Grosseto.Le persone complessivamente guarite salgono aresidenti in provincia di Siena, 494 in provincia di Arezzo, 326 in provincia di Grosseto e 8 extra Asl.Sonoi casi attualmente in carico alla Sud est. Tra questi 131 persone sono in isolamento domiciliare e 30 in ospedale.Nelle ultime 24 ore stati effettuatitamponi dei qualiè risultati positivo (0 ripetizioni + 1 nuovo caso).