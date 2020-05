Coronavirus: 584 nuovi casi, 50.966 (-1.976) attualmente positivi, 33.072 i deceduti (+117), 147.101 i guariti (+2.443) - LE MAPPE

Aggiornamento alle ore 17 di mercoledì 27 maggio. Ancora in calo gli attualmente positivi

Continua l'impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.In particolare, nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, mercoledì 27 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di, con un incremento rispetto a ieri dinuovi casi.Il numero totale di attualmente positivi è di, con una decrescita diassistiti rispetto a ieri.Tra gli attualmente positivi,sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a ieri.persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri.persone, pari all'84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sonoe portano il totale a. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a, con un incremento dipersone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 24.037 in Lombardia, 6.464 in Piemonte, 3.998 in Emilia-Romagna, 2.287 in Veneto,, 1.269 in Liguria, 3.488 nel Lazio, 1.450 nelle Marche, 1.146 in Campania, 1.513 in Puglia, 477 nella Provincia autonoma di Trento, 1.318 in Sicilia, 356 in Friuli Venezia Giulia, 866 in Abruzzo, 171 nella Provincia autonoma di Bolzano, 32 in Umbria, 215 in Sardegna, 27 in Valle d'Aosta, 190 in Calabria, 166 in Molise e 36 in Basilicata.I dati della mappa si riferiscono ai casi totali () e non a quelli attualmente positivi