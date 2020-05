Asl Toscana sud est: Oncologia ed Ematologia verso il ritorno alla normalitÃ 

Il 31 maggio chiude il numero verde di emergenza Covid

Il ritorno alla normalità per i pazienti oncologici e di ematologia passa anche attraverso la chiusura del servizio di telefono verde e infomail, che verrà chiuso domenica 31 maggio.Il servizio era stato attivato in tutta l’azienda USL Toscana Sud Est a metà marzo (ad Arezzo era seguito dalla dottoressa Alessandra Signorini, a Siena dalla dottoressa Clotilde Fratarcangeli, a Grosseto dalla dottoressa Margherita Schipani).L’obiettivo era quello di fornire informazioni ai pazienti oncologici, di radioterapia ed ematologia riguardo l’accesso alle terapie ed alle visite negli ospedali in periodo Covid 19.Nei tre mesi di attivazione il servizio ha avuto oltre 100 richieste di informazioni rispondendo ai dubbi dei pazienti riguardo le terapie e gli accessi agli ospedali.Una volta riprese regolarmente le attività ambulatoriali è stato deciso di chiudere il servizio attivo in tutte e tre le provincie dell’Azienda Sud Est.