Marcheschi (FdI) chiede all’assessore Saccardi di riaprire al più presto i centri diurni per i disabili

“Ho scritto all’assessore Stefania Saccardi per sollecitarla sulla riapertura dei centri diurni per persone con disabilità." Così interviene il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Paolo Marcheschi.La delibera di Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio scorso aveva stabilito la riapertura delle attività dei centri semiresidenziali per persone con disabilità a partire dal 18 maggio e comunque entro il 1 giugno. Mi risulta invece che, ad oggi, non sono state ancora fornite disposizioni attuative per la riapertura effettiva di questi centri. Questi centri sono fondamentali per le persone con disabilità, in queste strutture svolgevano programmi riabilitativi, assistenziali e educativi e perciò hanno dovuto affrontare notevoli disagi dal punto di vista clinico-assistenziale e relazionale. In questo periodo di chiusura l'impegno a carico delle famiglie è stato gravoso, ritengo perciò doveroso provvedere a riattivare la funzionalità di tali centri e garantire al più presto il ripristino di una situazione di normalità, in sicurezza sia per gli operatori che per gli ospiti dei centri”.