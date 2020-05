Ausl Toscana Sud Est: prenotazioni online nuovamente attive. Dall'1 giugno ripartono quelle in farmacia

Sms agli utenti per il recupero di esami e visite sospesi

Attive da oggi le prenotazioni online, a cui si aggiunge il ritorno della possibilità di prenotare nelle farmacie e attraverso il call center. L’Azienda Usl Sud Est torna ad ampliare l’offerta delle possibilità di prenotazioni di esami e visite specialistiche con l’obiettivo di rientrare in tutti i canali attivi pre emergenza Covid 19. Le prenotazioni online, come anche le disdette e gli spostamenti, sono nuovamente attivi all'indirizzo: https://prenota.sanita.toscana.it. Per prenotare i prelievi di sangue per tutta la provincia di Siena è possibile collegarsi a: https://usl7.zerocoda.it , riducendo i tempi di attesa rispetto al call center.Per il pregresso, il cui recupero è già iniziato questa settimana, l’Asl ha inviato un sms alle "prime visite" per sapere se è confermata la richiesta di prestazione. In caso di conferma gli utenti vengono chiamati, mentre in caso di disdetta o mancata risposta gli appuntamenti saranno cancellati per dare spazio alle nuove richieste.Nei primi giorni di giugno saranno inviati sms anche per gli esami strumentali, mentre per le prestazioni di diagnostica per immagini sarà effettuata direttamente una telefonata agli utenti.I tempi dilatati di attesa al call center in questi giorni sono dovuti proprio ai volumi delle prestazioni da recuperare e a quelli delle nuove prenotazioni da effettuare, che implicano una tempistica maggiore.Le farmacie che da lunedì 1 giugno tornano a prendere le prenotazioni, in provincia di Siena, sono: Fabbrini e Niccolini ad Abbadia San Salvatore; Franceschini ad Asciano; Pinotti a Buonconvento; Mazzei a Casole d’Elsa; Berti a Castellina in Chianti; Franceschini e Fabbri a Castelnuovo Berardenga; Notari a Cetona; Delle Terme, Moccia e Sant’Elena a Chianciano Terme; Sbandelli a Chiusdino; Bologni, Frullini e Storelli a Chiusi; Casagli, Pacini, Sarlo, Belvedere, Comunale 1 e 2 a Colle di Val d’Elsa; Verzuri a Gaiole in Chianti; Di Stefano a Montalcino, San Biagio nella frazione di Torrenieri; Athena e Lauretana e la Comunale Valiano a Montepulciano; Val d’arbia Madioni e Comunale Ponte a Tressa a Monteroni d’arbia; Vagaggini San Giuseppe a Monticiano; Speroni a Piancastagnaio; Andreini, Fabbrini, Farmacia Poggibonsi Endurance, Il Romituzzo, la Pisana e Di Staggia di Poggibonsi; Di Radda a Radda in Chianti; Mazzoni a Radicondoli, Chellini a Rapolano Terme; Raciti a San Casciano dei Bagni; San Quirico a San Quirico d’Orcia; Eredi Bologni a Sarteano; Parenti, Betti, Costalpino, Chiantigiana, Del Campo, Ravacciano, Gori, Fiore, Sapori, Vigni, Laguardia, Minucci, Taverne comunale 1, 2 e 3 di Siena; Bettolle e Comunale 1 e 2 a Sinalunga; Floridi, Bindi, San Rocco a Sovicille; Bufalini a Torrita di Siena; Rudoni a Trequanda.Le prestazioni e le visite prenotabili, per adesso, attraverso la piattaforma online riguardano la visita: urologica, pneumologia, otorinolaringoiatrica, ortopedica, oculistica ed esame complessivo dell'occhio, neurologica, ginecologica, gastroenterologia, endocrinologica, dermatologica, chirurgica vascolare, cardiologica, a cui si aggiungono ecografia ginecologica, elettrocardiogramma, elettrocardiogramma dinamico (holter) e RX segmenti ossei.