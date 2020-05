Coronavirus: nessun nuovo positivo in provincia di Siena, 4 guariti

Aggiornamento alle ore 14 di domenica 31 maggio

che si riferiscono ai Comuni di residenza

I dati dell'AUSL Toscana sud est evidenziano in provincia di Sienacasi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri. 1 nuovo caso in provincia di Arezzo e 0 casi in qualla di Grosseto.Questi i dati -- accertati alle ore 14 di oggi, domenica 31 maggio, relativi all’andamento dell’epidemia nel territorio dell'Ausl sud est (Siena, Arezzo e Grosseto).Le persone complessivamente guarite nelle tre province sonopersone in provincia di Siena (1 a Siena, 1 a Cetona, 1 a Chianciano Terme, 1 Sarteano), 2 in provincia di Arezzo e 3 in quella di Grosseto.Si registrano due deceduti in provincia di Grosseto: un uomo di 71 anni e una donna di 96.