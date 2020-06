Coronavirus: 1 nuovo positivo in provincia di Siena, 4 guariti

Aggiornamento alle ore 14 di martedì 2 giugno

che si riferiscono ai Comuni di residenza

I dati dell'AUSL Toscana sud est evidenziano in provincia di Sienacaso di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri, nel territorio del comune di Montalcino. 0 i nuovi casi rilevati in provincia di Arezzo così come in quella di Grosseto.Questi i dati -- accertati alle ore 14 di oggi, martedì 2 giugno, relativi all’andamento dell’epidemia nel territorio dell'Ausl Sud Est (Siena, Arezzo e Grosseto).Le persone complessivamente guarite nelle tre province sonopersone in provincia di Siena (tutte a Sarteano), 2 in provincia di Arezzo e 0 in quella di Grosseto. Sono complessivamentei guariti dall'inizio dell'epidemia.Sonocasi attualmente in carico alla Sud Est. Tra questi 57 persone sono in isolamento domiciliare e 23 in ospedale.Nelle ultime 24 ore stati effettuatitamponi, di cuirisultati positivi (3 ripetizioni e 1 nuovo caso).