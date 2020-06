Coronavirus: nessun nuovo positivo in tutta l'AUSL sud est

Aggiornamento alle ore 14 di mercoledì 3 giugno

che si riferiscono ai Comuni di residenza

I dati dell'AUSL Toscana sud est non hanno evidenziato alcun caso di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri nelle tre province dell'Ausl Toscana sud est: Siena, Arezzo e Grosseto.Questi i dati -- accertati alle ore 14 di oggi, mercoledì 3 giugno, relativi all’andamento dell’epidemia.Non risulta inoltre nessuna guarigione. Sonoi casi attualmente in carico alla Sud Est. Tra questi 38 persone sono in isolamento domiciliare e 19 in ospedale.Nelle ultime 24 ore stati effettuatitamponi, di cui nessuno positivo.