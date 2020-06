Donazione della casa editrice Seipersei per l’associazione Insieme per i bambini e la Pediatria dell’Aou Senese

“Un mondo a colori”. È questo il titolo del libro di novelle e storie fotografiche per bambini, realizzato da Chiara Narcisi ed edito dalla casa editrice senese Seipersei di Stefano Vigni ( www.seipersei.com ). Un volume che è diventato simbolo di solidarietà e generosità nei confronti dei piccoli ricoverati nella UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Salvatore Grosso, presidente dell’associazione Insieme per i bambini onlus.Grazie alle vendite del libro, uscito in periodo di emergenza Covid-19, sono stati raccolti oltre 100 euro (un euro per ogni copia venduta), mentre due copie sono state destinate poi all’associazione che dà aiuto e sostegno ai piccoli ricoverati del policlinico Santa Maria alle Scotte e alle loro famiglie. «Un gesto bello e graditissimo – ha commentato il professor Salvatore Grosso -. Ogni sostegno alla nostra attività rappresenta un aiuto importante e prezioso».