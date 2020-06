AOU Senese: dallâ€™8 giugno tutte le prestazioni dovranno essere prenotate al CUP

Sospese le prestazioni ad accesso diretto

A partire dall’8 giugno, tutte le prestazioni ambulatoriali e diagnostico-radiografiche dell’Aou Senese, compresa la radiografia del torace, saranno effettuate solo tramite prenotazione al CUP.È stata infatti sospesa la possibilità dell’accesso diretto, in ottemperanza alle disposizioni regionali per la gestione dell’emergenza legata al COVID-19. Per le urgenze ci saranno delle agende dedicate ai bisogni di salute dei cittadini. In questo modo sarà possibile programmare gli appuntamenti in modo da evitare assembramenti e distribuire meglio i flussi in entrata.Tutti i pazienti passeranno sempre dal check point di ingresso per il controllo della temperatura e la valutazione di eventuali sintomi riconducibili all’infezione da coronavirus. Tutte le persone con temperatura superiore a 37.5 gradi non potranno avere accesso all’ospedale.«Stiamo continuando a proteggere il nostro ospedale per tutelare professionisti, pazienti e cittadini – spiega Valtere Giovannini, direttore generale – stiamo riprendendo le normali attività ma dobbiamo prestare sempre la massima attenzione a quanto fatto sino ad ora per la tutela della salute pubblica quindi massima igiene delle mani, uso della mascherina e distanziamento sociale. Solo con comportamenti responsabili da parte di tutti eviteremo situazioni di rischio».Per prenotare al CUP è possibile chiamare il numero 0577 767676 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 13 o prenotare on line collegandosi al link prenota.sanita.toscana.it