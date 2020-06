Coronavirus: 1 nuovo positivo in provincia di Siena

Aggiornamento alle ore 14 di domenica 7 giugno

che si riferiscono ai Comuni di residenza

I dati dell'AUSL Toscana sud est evidenziano in provincia di Sienacaso di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri: si tratta di una 39enne residente nel comune di Poggibonsi. 0 i nuovi casi rilevati in provincia di Arezzo così come in quella di Grosseto.Questi i dati -- accertati alle ore 14 di oggi, domenica 7 giugno, relativi all’andamento dell’epidemia.Le persone complessivamente guarite nelle tre province sono, tutte in provincia di Grosseto.il numero totale dei guariti.Sonocasi attualmente in carico alla Sud Est. Tra questi 24 persone sono in isolamento domiciliare,18 in ospedale e 17 in Rsa.Nelle ultime 24 ore stati effettuatitamponi.