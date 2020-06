Coronavirus: 2 nuovi positivi in provincia di Siena, un decesso

Aggiornamento alle ore 14 di lunedì 8 giugno

che si riferiscono ai Comuni di residenza

I dati dell'AUSL Toscana sud est evidenziano in provincia di Sienacasi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri: si tratta di due persone residenti a Poggibonsi. 1 nuovo caso rilevato in provincia di Arezzo così come in quella di Grosseto.L'Ausl segnala anche il decesso di una 98enne di Siena.Questi i dati -- accertati alle ore 14 di oggi, lunedì 8 giugno, relativi all’andamento dell’epidemia.Una persona guarita in provincia di Siena, nessuna in provincia di Arezzo e Grosseto.il numero totale dei guariti.Sonocasi attualmente in carico alla Sud Est. Tra questi 27 persone sono in isolamento domiciliare,18 in ospedale e 11 in Rsa.